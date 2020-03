Deze winkels en fabrieken zijn gesloten

Wie als afleiding van het thuiszitten een hotdog of een ijsje voor de kinderen bij Ikea wil gaan halen, moet voorlopig geduld hebben. Het Zweedse bedrijf houdt de dertien vestigingen in Nederland in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Dit uit zorgen om de gezondheid van het personeel en van de klanten, meldt het woonwarenhuis.

Een nieuwe designertas of een paar mooie pumps bij de Bijenkorf uitzoeken dan maar? Dat kan voorlopig alleen online. De zeven winkels worden voorlopig gesloten, het bedrijf laat in een verklaring weten de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers niet meer voldoende te kunnen garanderen.

Wie een nieuw pak wil aanschaffen, moet ook even geduld hebben. Ook Suit Supply sluit de winkels, met uitzondering van de vestiging in Amsterdam Zuid. Van kledingketen WE gaan ook alle 100 Nederlandse vestigingen dicht.

Steeds meer deeltijd-WW

Het ministerie van Sociale Zaken meldde dinsdag dat het aantal bedrijven dat werktijdverkorting voor het personeel aanvraagt inmiddels was gestegen tot ruim 78.000 bedrijven.

Ook in het buitenland sluiten winkels massaal de deuren. Het Duitse sportkledingmerk Adidas volgt het voorbeeld van Nike en sluit voorlopig alle vestigingen in Amerika en Europa in reactie op het coronavirus. Ook de winkels bij dochterbedrijf Reebok houden de deuren dicht.

Ondergoedketen Victoria’s Secret, make-up winkelketen Ulta en de verzorgingsmerken Kiehl’s en The Body Shop gaan voorlopig ook dicht. Net als Foodlocker en de Amerikaanse warenhuizen Macy’s, Nordstrom en Bloomingdales.

Autofabrieken liggen stil

Niet alleen winkels, maar ook fabrieken leggen het werk neer. Dat geldt voor de meeste fabrieken van Volkswagen in Europa, evenals die van PSA, Fiat Chrysler, Renault, Mercedes, Ford en Michelin. DAF stopt met de productie van vrachtwagens.

Bij VDL Nedcar in Born wordt de komende maand ook niet gewerkt. In de fabriek van Nedcar worden Mini’s en BMW’s van het type X1 in elkaar gezet. Door het coronavirus zijn er tekorten van sommige kritische onderdelen ontstaan. Daarom heeft VDL Groep besloten om de productie tijdelijk „gecontroleerd en verantwoord” af te bouwen en de productie van de fabriek in Born stil te leggen.

Vliegtuigen

Vliegtuigbouwer Airbus staakt de productie in Frankrijk en Spanje. De Amerikaanse concurrent Boeing vraagt zijn overheid om steun voor de luchtvaartsector. Naar verluidt voert de vliegtuigbouwer al gesprekken met de overheid over een steunpakket voor zichzelf. Daarnaast hebben luchtvaartmaatschappijen en toeleveranciers aan de industrie hulp nodig, zoals het beschikbaar stellen van liquide middelen, aldus Boeing.