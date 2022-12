Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Een zorgeloze vliegvakantie in mei nog niet zeker

Schiphol kan geen zekerheid geven over het reizen tijdens de meivakantie. Wel heeft de net aangetreden topman Ruud Sondag er alle vertrouwen in dat het lukt om zo’n 800 beveiligers aan te trekken om de vakantieganger zonder urenlange wachtrijen in het vliegtuig te krijgen.