Beursblog: ASML onderin iets lagere AEX

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX is iets lager van start gegaan. Vanwege een tegenvallend rapport over de Amerikaanse banenmarkt is de angst bij beleggers toegenomen dat er een recessie komt. Vooral ASML heeft het bij de Nederlandse hoofdfondsen zwaar. In de Midkap zet Just Eat Takeaway zijn duikvlucht voort.