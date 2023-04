Beursblog: Nasdaq loopt schade op onder van druk Tesla en Apple

De AEX moest uiteindelijk licht terrein prijsgeven na een iets groter verlies eerder in de middag. Beleggers kruipen wat in hun schulp nadat een flinke terugval bij de Amerikaanse dienstensector de vrees voor een recessie in de VS aanwakkerde. Vooral de terugtrekkende beweging bij chipfondsen droeg bij aan het negatieve tij. De defensievere aandelen Heineken en Unilever zitten in de voorhoede. In de Midkap gaat Just Eat Takeaway onderuit.

