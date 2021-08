Banendomper in VS dempt winst AEX

De AEX-index noteert rond half drie 0,6% hoger bij 764,4 punten, na rond de lunch nog op een recordstand boven de 766 punten te hebben gestaan, een aanscherping van het record van een dag eerder. De Midkap-index gaat 0,5% vooruit naar 1064 punten.

Andere Europese beurzen kleuren ook minder groen met winsten tot 0,6% voor Parijs, Frankfurt en Londen.

In de middag kwam een tegenvallend banenrapport over de private sector in de VS naar buiten. Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in de voorbije maand 330.000 nieuwe banen bij. Er werd vooraf rekening gehouden met een banengroei van 683.000. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Op vrijdag staan officiële werkgelegenheidscijfers op het programma. Dan wordt een toename met 875.000 voorzien en een daling van de werkloosheid van 5,9% naar 5,7%. Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat een deel van de beroepsbevolking zich heeft terugtrokken om voor de kinderen te zorgen doordat scholen dicht zijn. „Vanaf september gaat daar naar verwachting verbetering in komen mede, vanwege de aflopende overheidssteun en de heropening van scholen. Daarnaast is in grote steden vooral in de horeca een gebrek aan personeel onder meer doordat er bij de uitbraak van de coronacrisis een trek naar het platteland op gang is gekomen.”

Marey houdt er rekening mee dat de Federal Reserve (Fed) voorlopig nog op de handen blijft zitten bij het terugdraaien van het omvangrijke monetaire steunbeleid. „De Fed doet het zeer rustig aan met het taperen om te voorkomen dat er zoals in het verleden met voormalige Fed-president Bernanke een schrikreactie komt als er te vroeg op de rem wordt getrapt.”

De Rabo-econoom wijst er verder op dat de relatie tussen China en Amerika moeizaam blijft. „Er is wel een andere verhouding in vergelijking met het tijdperk Trump die als bokser er agressief invloog, terwijl Biden in die rol meer om China heen draait met technologie als heet hangijzer.”

De aandelenmarkten in Azië gingen vanochtend overwegend vooruit dankzij een groeiversnelling van de Chinese dienstensector. De Nikkei in Tokio eindigde daarentegen 0,2 %in de min door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in Japan.

IMCD gewild

In de AEX schiet IMCD 9,2% omhoog na enthousiast ontvangen resultaten. In het tweede kwartaal was bij de chemicaliëndistributeur sprake van een verdere versnelling van de groei ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar.

Prosus krijgt er 3,3% bij geholpen door de koersopleving bij het Chinese techconcern Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Chipfondsen zitten ook nog in de voorhoede. ASML dikt 2,2% aan. ASMI wint 2,3%. Besi ziet de koers 2,1% aantrekken.

Wolters Kluwer boekt 0,3% winst in reactie op de cijfers. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis, maar waarschuwde ook voor extra kosten door de heropening van de economie.

Philips is in mindere doen met een achteruitgang van 3,5% door de zorgen over de impact van de eerdere grote terugroepactie van het bedrijf met beademingsapparatuur na een waarschuwing van de FDA. De toezichthouder heeft de terugroepactie van Philips in de hoogste risicocategorie, de zogeheten Class 1, ingeschaald. Philips zou zelf van plan zijn om naar de Hoge Raad te stappen in een al jaren durend conflict met supermarktketen Lidl. Het gerechtshof in Den Haag stelde Philips in april nog in het ongelijk in de ‘scheerapparaten-oorlog’ met Lidl.

Voor Just Eat Takeaway hebben beleggers 1,5% minder over.

Shell raakt 0,7% kwijt. Het olie- en gasconcern zou na 85 jaar een vertrek uit Nigeria overwegen. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell liet topman Ben van Beurden al doorschemeren dat de positie in Nigeria niet heilig meer was.

Bekijk ook: Shell overweegt na 85 jaar exit uit Nigeria

Ahold Delhaize moet 0,3% afstaan. De Belgische belastingdienst eist €380 miljoen van het Nederlands-Belgische supermarktconcern. Het conflict gaat over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam.

Bij de middelgrote fondsen steelt JDE Peet’s de show met een koerssprong van 5,5%. De koffie- en theemaker voorziet dat het herstel in onder meer de horeca in de tweede jaarhelft doorzet.

