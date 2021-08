Beleggers genieten van JDE Peet’s; IMCD steelt show

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,5% hoger bij 764,2 punten, een aanscherping van het record van een dag eerder. De Midkap-index gaat 1% vooruit naar 1068 punten.

Vanmiddag wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Het ADP-rapport vormt een indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De aandelenmarkten in Azië gingen overwegend vooruit dankzij een groeiversnelling van de Chinese dienstensector. De Nikkei in Tokio eindigde daarentegen 0,2 %in de min door de aanhoudende zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in Japan.

IMCD gewild

In de AEX schiet IMCD 6,6% omhoog na enthousiast ontvangen resultaten. In de eerste jaarhelft werd meer omzet en winst geboekt. In het tweede kwartaal was daarbij sprake van een verdere versnelling van de groei ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar.

Prosus krijgt er 3,3% bij geholpen door de koersopleving bij het Chinese techconcern Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Chipfondsen zitten ook in de voorhoede. ASML dikt 1,4% aan. ASMI wint 1.9%.

Philips is in mindere doen met een achteruigang van 1,9%. Voor Just Eat Takeaway hebben beleggers 1,8% minder over.

Wolters Kluwer boekt fractioneel winst in reactie op de cijfers. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis, maar waarschuwde ook voor extra kosten door de heropening van de economie.

Shell maakt een pas op de plaats. Het olie- en gasconcern zou na 85 jaar een vertrek uit Nigeria overwegen. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell liet topman Ben van Beurden al doorschemeren dat de positie in Nigeria niet heilig meer was.

Ahold Delhaize moet 0,3% afstaan. Volgens de krant De Tijd eist de Belgische belastingdienst 380 miljoen euro van het Nederlands-Belgische supermarktconcern. Het conflict gaat over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam.

Bij de middelgrote fondsen steelt JDE Peet’s de show met een koerssprong van 4,6%. De koffie- en theemaker voorziet dat het herstel in onder meer de horeca in de tweede jaarhelft doorzet.

