Bedrijf achter Call of Duty levert informatie over omstreden deal

New York - De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft gamesbedrijf Activision Blizzard opgedragen informatie te verschaffen rond mogelijke beurshandel met voorkennis. De ontwikkelaar van games als Call of Duty en World of Warcraft heeft ook een dagvaarding ontvangen om een jury van het ministerie van Justitie van informatie te voorzien. Autoriteiten in de Verenigde Staten doen onderzoek naar lucratieve deals van vrienden van de topman van Activision Blizzard.