Vastgoed stuwt omzet Royal Delft

Royal Delft sloot de meetperiode af met een omzet van bijna 3,9 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 311.000 euro. Dit bedrag was vorig jaar dik 5 miljoen euro, maar kwam toen volledig op het conto van de verkoop van pannenmaker BK Cookware en bestekproducent Kempen & Begeer.

Eerder dit jaar voegde Royal Delft een aantal appartementen in Haarlem toe aan de vastgoedportefeuille. Daarmee is volgens de onderneming de geplande investering in vastgoed afgerond. Sinds mei dit jaar dragen de huuropbrengsten bij aan de omzet. "Samen met het gestegen resultaat bij Royal Delft zorgde het rendement op vastgoed voor een flinke stap richting structurele winstgevendheid", aldus topman Henk Schouten.

Verder meldde Royal Delft dat de verbouwing van het pand van Royal Leerdam volgende maand gaat beginnen. De verbouwing duurt naar verwachting een half jaar.