Column: wat heeft FNV nog in de polder te zoeken?

Premium Geld

FNV: Van applaus kun je geen brood kopen: geld erbij in de zorg

FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga is het er van harte mee eens dat mensen in de zorg loonsverhoging verdienen. „Er is sectorbreed ontevredenheid over het salaris en de werkdruk, dus er moet echt iets bij.”