PostNL haalt meer omzet uit pakketjes door corona

De totale omzet van PostNL bedroeg 701 miljoen euro tegen 684 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakkettendivisie steeg de omzet naar 414 miljoen euro van 398 miljoen euro vorig. Volgens PostNL was in maart een volumegroei van ruim 11 procent te zien bij pakketten. In het hele eerste kwartaal bedroeg de volumegroei 2,8 procent.

De genormaliseerde winst van PostNL kwam uit op 15 miljoen euro van 30 miljoen euro een jaar geleden. Het bedrijf streeft naar een winst van 110 miljoen tot 130 miljoen euro in heel 2020. PostNL waarschuwt wel voor onzekerheden door de coronacrisis die de resultaten kunnen beïnvloeden.