Archiefkasten Bruynzeel niet aan te slepen, voor Apple tot Van Goghs

Financieel

Intel brengt ASML’s paradepaardje naar Europa

De Amerikaanse chipmaker Intel installeert in Ierland als eerste in Europa een chipmachine van ASML die gebruikmaakt van euv-technologie voor massaproductie. Euv-lithografie is noodzakelijk is voor de productie van de meest geavanceerde chips. Het meer dan €125 miljoen kostende apparaat met de afmet...