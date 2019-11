Rode beurzen na tariefdreiging Trump

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de min op 591,86 punten. De MidKap leverde 1,1 procent in tot 878,87 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 1,4 procent achteruit.

De daling werd geleid door de financiële concerns en grondstoffenbedrijven. Grootste dalers in de AEX waren verzekeraar Aegon, ABN AMRO en staalconcern ArcelorMittal met verliezen van meer dan 2 procent. Betaalbedrijf Adyen ging aan kop met een winst van 0,4 procent na een adviesverhoging door Bank of America.

Boskalis

Bij de middelgrote bedrijven stond advies- en ingenieursbureau Arcadis onderaan met een min van 3,4 procent. Boskalis voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,7 procent. De maritiem dienstverlener en baggeraar heeft meerdere contracten voor zwaar zeetransport in de wacht gesleept.

Bij de kleinere bedrijven was Kiadis Pharma (plus 25 procent) een opvallende stijger. Het biotechbedrijf laat sinds de aankondiging van vorige week om te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste medicijn grote koersschommelingen zien. Avantium won 1,3 procent. Het chemiebedrijf gaat een samenwerking aan met het Japanse Nikki-Universal. Softwarebedrijf Tie Kinetix zakte 2,3 procent na publicatie van de jaarcijfers.

Wirecard

Wirecard raakte meer dan 3 procent kwijt in Frankfurt. Volgens de Duitse krant Handelsblatt is de jaarrekening van de Singaporese dochter van de Duitse betalingsverwerker over 2017 niet goedgekeurd door accountantsbureau EY. Wirecard werd eerder in Singapore in verband gebracht met boekhoudfraude. In Stockholm zakte Swedbank 3,5 procent. De door witwaskwesties geplaagde Zweedse bank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden.

De euro was 1,1063 dollar waard tegen 1,1081 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 55,29 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 61,06 dollar per vat.