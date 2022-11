Huurverlaging sociale huurders stuit op verzet Raad van State

Het kabinet wil voor huishoudens met lage inkomens de huur verlagen tot maximaal €563 per maand. Daarmee zouden deze zogeheten ’dure scheefwoners’ deels gecompenseerd voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Ongeveer een half miljoen huishoudens zouden ervoor in aanmerking komen, werd afgelopen september nog gezegd.

Andere hulp

De Raad van State vindt echter dat het voorstel niet door de beugel kan. Om te beginnen vinden de raadsheren het onduidelijk of de betreffende kwetsbare huishoudens werkelijk extra inkomenssteun moeten krijgen, aangezien ze al financieel geholpen worden door andere maatregelen, zoals de verhoging van het minimumloon met 10%, het energieplafond en de verhoging van meerdere toeslagen.

„Daarnaast zijn de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de betaalbaarheid voor huurders van woningcorporaties te verbeteren, waaronder een huurverlaging in 2021”, aldus de Raad in het dinsdag gepubliceerde advies.

Verder zien de raadsheren een vorm van rechtsongelijkheid. In het voorstel profiteren alleen bewoners van sociale woningen van corporaties. Er zijn echter ook veel sociale huurders in de particuliere sector, die in de plannen worden vergeten.

Huurtoeslag

Ook vindt de Raad van State de huurverlaging geen goed middel. „Het is onduidelijk waarom voor het beoogde doel het instrument van de huurtoeslag niet wordt ingezet. Huurtoeslag dient er toe om voor lage inkomens de huren betaalbaar te houden. Daarmee worden ook huurders geholpen waarvan hun verhuurder geen woningcorporatie is”.

De maatregel drukt bovendien zwaar op de kas en dus de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties, constateert de Raad. De voorgestelde huurverlaging resulteert naar verwachting in een daling van de totale huursom van circa €355 miljoen per jaar voor de gehele corporatiesector. Vooral corporaties met veel ouderen of zorgebehoevenden zouden erdoor getroffen worden.

De afdeling Advisering van de Raad van State adviseert daarom het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen, tenzij het is aangepast.