Harde klappen voor GrandVision

GrandVision laat weten dat 90% van de winkels inmiddels weer open is, maar dat de heropening van enkele tientallen filialen is uitgesteld vanwege corona.

Het concern zag de omzet in het eerste halfjaar met 26,4% dalen tot €1,45 miljard. GrandVision boekte verder een negatief bedrijfsresultaat van €24 miljoen. Een jaar terug kwam dit resultaat nog €237 miljoen in de plus uit. Onder de streep resteerde een nettoverlies van €212 miljoen, tegen een nettowinst van €74 miljoen in de eerst helft van 2019.

Herstel

Volgens topman Stephan Borchert is er sinds juni weer sprake van herstel, maar het concern wil geen verwachtingen geven voor de rest van het jaar, omdat de situatie nog veel te onzeker is.

GrandVision zag de verkopen in juni stijgen met 84% ten opzichte van vorig jaar dankzij een sterk herstel in Europa.

In een aantal landen, zoals Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Nederland en Zwitserland, was sprake van omzetgroei in vergelijking met vorig jaar, onder meer vanwege het verwachte inhaaleffect van klanten na meerdere weken van winkelsluitingen. In Latijns-Amerika blijven winkels gesloten of werken ze met beperkte openingstijden.

Overname

GrandVision laat verder weten nog steeds achter de voorgenomen overname te staan door brillenreus EssilorLuxottica. De Frans-Italiaanse brillenreus deed een jaar geleden een overnamebod van €7,2 miljard op GrandVision. Daarmee leek een schip met goud binnen te varen voor de Rotterdamse investeerder HAL, dat ruim 76% van de aandelen heeft.

Maar EssilorLuxottica sleept GrandVision nu voor de rechter om informatie af te dwingen, tot afgrijzen van GrandVision.

EssilorLuxottica meldt dat het bij GrandVision al meerdere keren het verzoek heeft ingediend om informatie over hoe het bedrijf gerund is tijdens de coronacrisis. Die informatie is nog steeds niet verschaft. Brillenproducent EssilorLuxottica wil nu via de Rotterdamse rechtbank GrandVision alsnog dwingen om snel de gevraagde gegevens te leveren.

GrandVision laat weten volle vertrouwen te hebben in de rechtszaak.