ASM PT: markt voelt sterke tegenwind

In het afgelopen tweede kwartaal realiseerde de onderneming een winst van 69,4 miljoen Hongkong dollar, veel lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien. De omzet kwam in de verslagperiode uit op 3,6 miljard Hongkong dollar. Dat waren bezien over de eerste zes maanden van het jaar respectievelijk een resultaat en omzet van 179,5 miljoen Hongkong dollar en 7,3 miljard Hongkong dollar.

ASM PT verwacht over het derde kwartaal voor 550 miljoen Hongkong dollar tot 600 miljoen Hongkong dollar aan opbrengsten. Het in Amsterdam genoteerde ASMI heeft een flink belang in ASM PT.