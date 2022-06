LIVE | ECB: rente in juli voor het eerst in elf jaar omhoog

De depositorente, de rente waartegen banken hun tegoeden stallen bij de centrale bank, gaat volgende maand omhoog van -0,5% naar -0,25%. Ook in september gaat de rente een stap omhoog. Dan is het voor het eerst in acht jaar tijd dat de rente weer op 0% staat. De ECB wil daarmee de hard opgelopen inflatie in de eurozone bestrijden.

De vergadering van de ECB vond dit keer plaats in Amsterdam. Woensdag en vandaag heeft het ECB-bestuur, samen met de nationale centralebankpresidenten, vergaderd in de Raadzaal van het vroegere stadhuis. Woensdagavond was er een diner in de eregalerij van het Rijksmuseum, waar ook het koningspaar aanwezig was.

Deze maand stopt de ECB met het opkopen van obligaties. Dat instrument stamde nog uit de nasleep van de eurocrisis, toen de ECB op die manier de inflatie op wilde krikken. Ook tijdens de pandemie kocht de ECB op grote schaal obligaties op.

Later vanmiddag geeft ECB-president Christine Lagarde een toelichting op het besluit. Ze zal zich vooral moeten verdedigen tegen kritiek dat de ECB veel te laat is met het verkrappen van het monetair beleid. In mei steeg de inflatie in de eurozone naar 8,1%, al zijn er heel wat landen die daar nog boven zitten. In Nederland stegen de prijzen vorige maand met 10,2%.

Dat de ECB zo concreet aankondigt met welke stappen de rente omhoog gaat en wanneer is uniek. Bovendien houdt de centrale bank er rekening mee dat de rente in september met een grotere stap omhoog gaat, als de inflatie nog harder stijgt. Na september kan de rente nog verder omhoog, al legt de ECB zich nog niet vast op concrete verdere stappen.

Er werden ook nieuwe ramingen wat betreft de economische groei en verwacht inflatie bekend gemaakt. De kerninflatie, dus minus de volatiele energie- en voedselprijzen komt in 2022 gemiddeld uit op 3,3%. In 2023 is dat 2,8% en in 2024 2,3%. Dat laatste cijfer is opvallend, het laat zien dat de ECB verwacht dat de inflatie de komende jaren ook nog hoger blijft dan haar eigen doelstelling. Dat betekent dat de centrale bank reden ziet om de komende maanden nog verder te verkrappen.

De groei in de eurozone komt dit jaar naar verwachting uit op 2,8%, 2,1% in 2023 en 2,1% in 2024.