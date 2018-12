Wall Street sluit onrustig kwartaal positief af

New York - De beurzen in New York zijn donderdag op de laatste handelsdag van een turbulent eerste kwartaal met behoorlijke winst gesloten. Vrijdag blijft de handel dicht vanwege Goede Vrijdag. De techfondsen op Wall Street toonden wat herstel van de verliezen van de afgelopen dagen. Webwinkelgigant Amazon riep de toorn van president Donald Trump opnieuw over zich af, maar wist een eerdere min weg te poetsen.