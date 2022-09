Bloemenbedrijf schrapt 1 op 5 Nederlandse banen om gascrisis

„We hebben in vrij rap tempo 20 procent van onze omzet verloren. Daardoor zijn we helaas genoodzaakt om onze organisatie te verkleinen”, bevestigt een woordvoerder een eerder bericht van de IJmuider Courant. Floricultura heeft het personeel deze week ingelicht over de reorganisatie. Het bedrijf hoopt met een vrijwillige vertrekregeling het aantal gedwongen ontslagen beperkt te houden.

’s Werelds grootste bloemenveiling, Royal FloraHolland, zei eerder op een terugval van zo’n 40 procent in bloemen- en plantenproductie bij Nederlandse kwekers te rekenen. Dat komt doordat bedrijven in de branche door de hoge energieprijzen failliet gaan of vrijwillig stoppen, maar ook doordat sommige ondernemers zo’n gunstig contract hebben dat ze meer kunnen verdienen met het verhandelen van die energie dan bloemen kweken.

Floricultura, dat bijvoorbeeld stekjes aanlevert voor kwekers, benadrukt dat juist voor orchideeën en andere tropische planten veel gas en elektriciteit nodig is. Het bedrijf heeft ook honderden medewerkers in onder andere Brazilië, India en de Verenigde Staten. Daar spelen de problemen niet, dankzij het gunstigere klimaat.

De zegsman van het verdelingsbedrijf waarschuwt dat orchideeën en tropische kamerplanten moeilijk over grote afstanden vervoerd kunnen worden, dus het aanbod mogelijk kleiner wordt. Maar hij verwacht niet dat deze bloemen en planten binnenkort helemaal van de Nederlandse markt verdwijnen. „Er zijn altijd ondernemers die nog doorgaan. Zij nemen het risico, of zitten qua contract erg gunstig.”

Belangenvereniging Glastuinbouw Nederland kondigde onlangs acties aan om aandacht te vragen voor de problemen in de sector. De plannen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde om de energiecrisis te verzachten stelden de organisatie teleur. Zo waren er nog geen uitgewerkte plannen om het bedrijfsleven te helpen bij problemen met de energierekening.