Vrouw veeleisender met seksspeeltjes

Amsterdam - Seks verkoopt, dat leek een eeuwige waarheid. Maar oude sekswinkels hebben het moeilijk. Erotiekbedrijf Pabo is dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. De webshop uit Zeeuws-Vlaanderen waar 55 mensen werken, verkeerde in financiële problemen en kon zijn schulden niet langer betalen.. De vraag is of de klanten, voornamelijk vrouwen, niet een beetje uitgekeken zijn op de traditionele spullen en speeltjes voor de slaapkamer. „Vrouwen zijn veeleisender geworden.”