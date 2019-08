Nederlandse topman Carlsberg: Biermarkt is al verdeeld

Topman Cees't Hart ziet niets in lukrake bedrijfsaankopen omdat de rente laag is. Als er geen strategisch belang mee gediend is, dan koopt hij liever aandelen terug. Ⓒ foto Bloomberg

Cees ’t Hart is sinds vier jaar de baas van de Deense bierbrouwer Carlsberg. Hij slaagde er in weer schwung in het bedrijf te krijgen. Vooral in China glorieert Carlsberg, waar het Heineken te slim af is.