Premium Het beste van De Telegraaf

’Kunstmatige intelligentie kan dinosaurus worden’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Kunstmatige intelligentie heeft nog veel te leren van de mens. Ⓒ foto ANP/HH

Rüschlikon - In doorploegen van grote hoeveelheden data om fraude of hackers op te sporen of het herkennen van gezichten of spraak is kunstmatige intelligentie (ai) al lang sneller en preciezer dan de mens. Maar op andere manieren blijven algoritmes nog behoorlijk achter, zegt Abbas Rahimi, ai-onderzoeker bij IBM Research in Zwitserland.