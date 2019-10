’Communicatie over rentewijziging moet beter’

Zo verlaagde ABN Amro deze maand zonder daar ruchtbaarheid aan te geven diverse tarieven. Ook andere banken pasten stilletjes hun overzichten aan. Hypotheekadviseurs houden zulke aanpassingen bij, maar ook zij tasten vaak in het duister.

„De eerste vraag die opkomt als een rentewijziging binnenkomt, is of het gaat om een verhoging, een verlaging of beide. Niet alle aanbieders vermelden dit. Daarnaast is van belang wanneer de wijziging ingaat en of er sprake is van een respijttermijn waarbinnen hypotheekaanvragen nog kunnen worden ingediend tegen de huidige rente. In het merendeel van de renteberichten ontbreekt die laatste informatie”, laat De Hypotheekshop dinsdag weten.

Cruciaal

Volgens de hypotheekadviseurs kan betere informatie voor consumenten cruciaal zijn. „Zeker nu er weer renteverhogingen worden aangekondigd. Een minder scherpe rente kan de consument over de looptijd vele duizenden euro’s kosten”, aldus het bericht. „Het is daarom van groot belang dat aanbieders hun communicatie over dit essentiële onderdeel van de hypotheek op korte termijn gaan verbeteren.”

Historie online

De Hypotheekshop zou ook graag zien dat geldverstrekkers hun rentehistorie online voor consumenten beschikbaar stellen. Nu zie je op websites van de meeste banken hooguit de actuele rentetarieven, dus niet of ze recent gestegen of gedaald zijn.

Juist bij snel wisselende tarieven kan verwarring ontstaan over de correcte rente, stelt De Hypotheekshop vast. Bijvoorbeeld als de rente wijzigt tussen de offerte en het moment van passeren van de akte. Of voordat het rentevoorstel is getekend. Bij sommige geldverstrekkers mag de rentewijziging dan handmatig aangepast worden, bij andere niet.

Het afgelopen kwartaal waren er twee keer zo veel rentewijzigingen als gebruikelijk, meldt De Hypotheekshop. Sommige aanbieders wijzigden zelfs wel twee tot drie keer in een week hun tarieven.

Renteverhogingen

De Hypotheekshop constateert net als Van Bruggen Adviesgroep eerder deed, dat de daling van de hypotheekrente afremt. De Hypotheekshop zag zelfs drie geldverstrekkers die renteverhogingen aankondigden (Venn, Vista en Merius). Het totaalgemiddelde van de hypotheekrente (5, 10, 20 en 30 jaar vast; met en zonder NHG) staat met 1,80% volgens De Hypotheekshop op de laagste stand ooit.