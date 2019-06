AEX doet stapje terug

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 557,47 punten. De MidKap bleef ongewijzigd op 773,12 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was maaltijdbestelsite Takeaway.com met een verlies van 1,5 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 1,5 procent. In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een min van 2,6 procent. Metalenspecialist AMG ging aan kop met een plus van 1,9 procent.

Esperite

De chipbedrijven Besi en ASMI stegen meer dan 1 procent, dankzij beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron Technology. Het bedrijf gaf ook aan "vroege tekenen van herstel" in de vraag naar chips te zien. In Frankfurt won chipmaker Infineon 0,7 procent, STMicroelectronics klom 0,9 procent in Parijs en in Wenen dikte AMS 3,7 procent aan.

Esperite kelderde 10 procent op de lokale markt. Het Poolse PBKM heeft de gesprekken met het bedrijf, over een overname van activiteiten van stamceltak Cryo-Save, gestaakt. De raad van commissarissen van PBKM kon zich niet vinden in de deal die er lag. Eind mei werd de stekker ook al een keer uit de onderhandelingen getrokken door PBKM, maar die werden wat later weer opgestart.

Kone

In Frankfurt steeg ThyssenKrupp ruim 3 procent. De Finse liftenmaker Kone werkt volgens bronnen aan een overnamebod op de liften- en roltrappendivisie van het Duitse industrie- en staalconcern.

De euro was 1,1370 dollar waard, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 59,02 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 66,10 dollar per vat.