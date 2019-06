AEX opent met klein verlies

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen licht in het rood. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een renteverlaging in juli afnam na uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Verder werd uitgekeken naar de G20-top aan het einde van de week.