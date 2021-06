Wielrenpak in plaats van toga

„Onder het genot van bubbels, bier, braadworst en ballen kijken naar één-tegen-één gevechten waar de vonken vanaf springen”, voorspelt Olivier Otten, directeur van wijkorganisatie Hello Zuidas. „Er doen ook ploegen mee, die strijden om de titel Het snelste bedrijf van Amsterdam. We noemen het evenement Hap-en-Trap, zoals het hardloopfestijn dat we vroeger organiseerden Hakken-en-Pakken heette. Otten hoopt dat niet-fietsende collega’s voor deze gelegenheid hun toga verwisselen voor sportieve kleding om hun confrères en consoeurs in aan te moedigen.

Het ’Hap-en-Trap-evenement is een van de rondes in allerlei Amsterdamse wijken, zoals in 2017 de ronde van de Ortelliusstraat plaatsvond. Ⓒ FOTO Anko Stoffels

Deze zomer wordt er wat afgefeest op de keurige Zuidas, waar oproer kraait vanwege de komst van een ’ordinaire’ McDonalds. Niet direct geschikt voor de ambitieuze witte boorden.

Tweeling

Mogelijk komen zij wel af op het optreden van het Nederlands-Braziliaanse duo Mabassa van de muzikale ’tweeling’ Nathaniel Klumperbeek en Breno Viricimo. Zij treden op dinsdagmiddag 17 augustus, tijdens het Grachtenfestival, op in het gerenommeerde advocatenkantoor Loyens & Loeff.

Olivier Otten (r.) in 2017 met de brouwers Jesse (l.) en Remco in de brouwerij van Zuidas bier. Ⓒ FOTO Anko Stoffels

Hello Zuidas houdt zich ook bezig met serieuze zaken als de ondertunneling van de A10 en de uitbreiding van station Zuid. „De aanbesteding voor het station is bijna klaar. Voor de weg moeten we op geld van het nieuwe kabinet wachten”, vertelt Otten.