'Damrak zet opmars voort'

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax kondigde maandag aan een klinische studie bij mensen te zijn gestart naar een mogelijk coronavaccin van het bedrijf. De eerste resultaten van het onderzoek worden in juli verwacht.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat volgende maand zeer waarschijnlijk zijn opkoopprogramma van obligaties verder uitbreiden om de economie extra steun te bieden. Nu de inflatie laag is, is er ruimte om te innoveren en "snel en krachtig te handelen", zei Francois Villeroy de Galhau. Hij is de gouverneur van de Franse centrale bank en tevens een van de belangrijkste beleidsbepalers bij de ECB. Ook de Japanse centrale bank liet weten klaar te staan om meer stimuleringsmaatregelen te nemen.

Wereldhave

Op het Damrak zal het aandeel Wereldhave mogelijk bewegen op een ratingverlaging door Moody's. De kredietbeoordelaar is negatiever geworden over het winkelvastgoedbedrijf en geeft het fonds een junkstatus. De kredietrating is met twee stappen verlaagd en de verwachting is op negatief gezet vanwege de coronacrisis.

In Parijs staat Sanofi in de belangstelling. De Franse farmaceut gaat een groot deel van zijn belang in zijn Amerikaanse branchegenoot Regeneron Pharmaceuticals verkopen. Het concern wil hiermee ongeveer 13 miljard dollar ophalen.

Winsten

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index eindigde 1,6 procent hoger op 532,82 punten en de MidKap won 1,7 procent tot 706,32 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 2,9 procent. In Londen en New York hadden beleggers maandag een vrije dag.

De olieprijzen gingen omhoog na een voorspelling van Rusland dat vraag en aanbod van olie nog deze zomer in balans kan komen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,5 procent tot 34,40 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 36,23 dollar. De euro was 1,0924 dollar waard, tegen 1,0896 dollar een dag eerder.