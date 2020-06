Benzineprijs verandert voorlopig niet

De groep zal zijn productiedaling van 9,7 miljoen vaten per dag tot eind juli handhaven, in plaats van deze te versoepelen tot 7,7 miljoen vaten na deze maand, zoals in een eerder voorstel stond.

Vergadering

Op zaterdag wordt dit, tijdens een vergadering, bekend gemaakt door de OPEC en de 14 uitgenodigde partnerlanden, waaronder Rusland.

De verminderde olieproductie wordt gehandhaafd ondanks protesten van landen als Iran, die erg afhankelijk zijn van de olieproductie.

Tanken

Voorlopig kan er dankzij dit besluit in Nederland in ieder geval nog getankt worden zonder angst voor al te veel veranderingen op de korte termijn.