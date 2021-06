Staalman nu industriebaas: ’Ons schoolsysteem stamt uit de vorige eeuw’

Theo Henrar wil het niet teveel meer over ’zijn’ Hoogovens hebben, maar des te meer over zijn nieuwe werkgever, de machtige lobbyclub FME van de technische industrie. Ⓒ FME

Zoetermeer - Ineens vloog hij eruit bij Tata Steel. Of zoals hij zelf liever zei, de Hoogovens in IJmuiden. Het herhaaldelijk botsen met de Europese bestuursvoorzitter die IJmuiden wilde laten opdraaien voor de verliezen binnen het Britse Tata Steel bedrijf werd Theo Henrar (61) in 2020 fataal. Een traantje laten deed hij wel, naar eigen zeggen. Veel wil hij er nu niet meer over kwijt, op zijn eerste werkdag in Zoetermeer, bij de brancheorganisatie voor de technische industrie, FME. Wel kraakt hij harde noten over ons onderwijssysteem.