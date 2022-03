Beursblog: AEX schiet omhoog, koopjesjagers keren terug na forse verliezen

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX schiet vrijdagmiddag verder omhoog. President Poetin zegt verbetering in gesprekken met Oekraïne te zien. Aandelen worden ook herwogen, Adyen, ASML, Prosus en Randstad worden weer omarmd. Maar ING blijft verliezen. Alle beurzen in Europa stijgen, rekenend op extra overheidssteun. De futures in New York lopen op. De olieprijs blijft hoog, wat inflatiezorgen aanjaagt bij een verhevigde oorlog in Oekraïne.