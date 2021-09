Premium Het beste van De Telegraaf

’Mosselkoning’ Leuschel hofleverancier vanaf Duitse Wad De ’Zeeuwse’ mossel blijkt een Duitser

Door Gert van Harskamp

Ⓒ Micheil Magulski

Sylt - Het mosselseizoen duurt nog even, maar duidelijk is dat de Nederlandse mosselvisserij dit jaar uitermate goed gaat afsluiten. Maar die lekkere grote ’Zeeuwse’ mossel in het restaurant komt waarschijnlijk niet uit Zeeland. Hij wordt gekweekt en gevangen is in het Duitse gedeelte van de Waddenzee bij het mondaine eiland Sylt door de Nederlandse mosselkweker Adriaan Leuschel. „De mosselen zijn hier van uitstekende kwaliteit.”