Moordende concurrentie drukt winst Lufthansa

De aangepaste brutowinst van Lufthansa viel in de meetperiode op jaarbasis 8 procent lager uit tot 1,3 miljard euro. Daarmee presteerde de luchtvaartonderneming wel beter dan in doorsnee werd verwacht. De omzet steeg met 2 procent tot 10,2 miljard euro.

Het concern hield de verwachting voor de brutowinstmarge van 5,5 tot 6,5 procent dit jaar in stand. Dat komt overeen met inkomsten tussen de 2 miljard en 2,4 miljard euro. De kosten voor brandstof zullen dit jaar 650 miljoen euro hoger zijn dan een jaar eerder.

Groeiprognose

Met de tarieven onder druk en de aanhoudende groeivertraging van economieën wereldwijd snijdt Lufthansa in zijn groeiprognose. Die stap moet Lufthansa helpen om zijn prijzen beter te beheersen. Onder meer bij budgetdochter Eurowings wordt het mes in de capaciteit gezet, zodat dit onderdeel weer winstgevend wordt.

Lufthansa presenteerde zijn resultaten op het moment dat cabinepersoneel van het concern aan een tweedaagse staking is begonnen in een roep om meer loon. Voor donderdag en vrijdag zijn 1300 vluchten geschrapt.

Over de mogelijke investering van Lufthansa in zijn geplaagde Italiaanse branchegenoot Alitalia werd in de handelsupdate niet gerept. Eerder zouden de Duitsers de Italiaanse regering te kennen hebben gegeven dat het een actievere rol wil spelen bij de redding. Daarbij zou Lufthansa 150 miljoen willen investeren, maar ook duizenden banen willen schrappen.