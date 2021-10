’ING maakt bankieren vooral duurder voor ouderen’

„Per jaar gaat het misschien niet om een heel groot bedrag, maar deze stijgende lijn in kosten voor papieren dienstverlening is al jaren gaande. Op 1 juli verhoogde ING de tarieven ook al”, aldus de ANBO.

Bij ING betalen klanten vanaf januari €1,25 voor een maandelijks papieren afschrift, dat was €0,75. ING-klanten die meer dan tien acceptgiro’s per jaar gebruiken, zijn straks 50% duurder uit. Ze gaan 75 cent per acceptgiro betalen.

’Niet aan afspraken gehouden’

Daarnaast vindt de ANBO dat ING zich met de tariefsverhogingen niet aan de afspraken houdt die gemaakt zijn in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In opdracht van De Nederlandsche Bank heeft adviesbureau McKinsey onderzoek gedaan naar de infrastructuur van cash en alle bij het MOB aangesloten partijen bekijken samen hoe de toekomst van contant geld eruit ziet. De afspraak was dat de banken tijdens de duur van dat overleg geen tariefswijzigingen zouden doorvoeren, wat ING dus wel doet vanaf januari. ING kon nog niet direct op de kwestie reageren.

Verder vindt de ANBO het geen goede ontwikkeling dat ABN Amro en Rabobank klanten sinds een aantal maanden laten betalen voor het opnemen van contant geld. De seniorenorganisatie vraagt zich af waarom de banken „het voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, steeds duurder moeten maken”.