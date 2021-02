Erotisch platform van start met sexy luisterboeken

Cultuur

Hartveroverende ode aan vrouwenvriendschap

Twintigers zijn Hannah, Cate en Lissa, drie vriendinnen en huisgenoten in Londen voor wie de toekomst nog open ligt. ’Ze hebben alle tijd om te worden wie ze later willen zijn’, schrijft Anna Hope in Verwachting, een vrijmoedige en daardoor hartveroverende en ontroerende roman over gefnuikte ambitie...