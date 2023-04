Een video waar jij op staat? Pas op, valse berichten gaan rond!

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor deze gevaarlijke berichten die via Messenger worden verspreid.

Wie op de link klikt, is de pineut. Er kunnen verschillende dingen gebeuren. Soms leidt de link naar een valse inlogpagina van Facebook. Dit is een phishing-website. Als je probeert in te loggen geef je criminelen toegang tot je Facebook-account, waarmee ze de valse berichten dus weer uit jouw naam naar je contacten kunnen sturen.

Een ander scenario is dat je niets te zien krijgt, maar je computer ineens trager werkt. Mogelijk is er dan kwaadaardige software geïnstalleerd. Een derde optie is dat de ontvangers de melding krijgen iets te downloaden of openen. Ook zo geven zij een vreemde toegang tot hun Facebook-account.

Het vreemde bericht toch geopend? Aangeraden wordt je wachtwoord te veranderen en de computer (of een ander apparaat waarmee je op de link hebt geklikt) te scannen met een virusscanner.