Column: minder uitstoot dus kling, klokje, klingelingeling

Een echte kerstboom is waarschijnlijk niet vervuilender dan een kunstkerstboom.

Heeft u een kerstboom staan? Bij ons pronkt ze in de huiskamer al sinds 6 december. We hebben weer gekozen voor een echte boom. Het is denk ik vanuit milieuoogpunt en emissies beter dan een kunststofboom. De gemiddelde vervoerskilometers voor een echte boom komen namelijk neer op circa 300 kilometer, terwijl een kunststofboom gemiddeld bijna 13.000 kilometer aflegt. En voor elke gekapte kerstboom worden er jaarlijks ongeveer drie opnieuw geplant, die weer CO2 opnemen.