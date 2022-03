Weekvooruitblik: ’Vertrouwen beleggers nog broos, maar wel verbeterd’

Premium Financieel

Column: hopen op Europa, maar Amerika blijft de winnaar

Ik wil het hebben over aandelen. Europese aandelen, die al jaren achterblijven op Amerikaanse. Het argument voor Europa is simpel: aandelen zijn er veel goedkoper. Wellicht zelfs te goedkoop. Dat laatste hoor ik al jaren, en deze bewering klopt ook al jaren. Maar als belegger had u toch beter in de ...