Experts verwachten loongolf na NS-deal: ’Zonneklaar, staken loont’

„Het is zonneklaar dat staken loont, want het resultaat is een stuk beter dan de NS eerst bood. Heel Nederland heeft dit kunnen zien, dus dit kan heel goed het begin zijn van een onrustige herfst met meer acties en een loongolf die uiteindelijk zo hard nodig is”, zegt FNV-voorman Tuur Elzinga.

Vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS en de NS hebben dit weekend na verschillende stakingen een akkoord bereikt voor een loonsverhoging van gemiddeld 9,25 procent. Uit een rondgang langs experts en vakbonden blijkt vooral dat het personeelstekort een belangrijke kracht is achter de forse loonsverhoging. „Het akkoord van de NS draagt bij aan een loongolf die wij verwachten. Als er in een sector een flinke verhoging wordt afgesproken, dan vloeit dat door naar andere sectoren”, zegt macro-econoom Piet Rietman van ABN Amro. „Het personeelstekort neemt toe bij bedrijven die in dezelfde vijver voor personeel vissen als de NS, want die wordt hierdoor aantrekkelijker. Anderen moeten dan volgen”, zegt Rietman.