’Werkgevers danken gebrek aan vakkrachten aan zichzelf’

Volgens deze kritiek van vakbond CNV bieden werkgevers in veel sectoren ’ondermaatse’ arbeidsvoorwaarden.

De vakbond reageert op het recentste ABN Amro-onderzoek vandaag in De Telegraaf. Economen zien een historisch grote mismatch tussen de vraag naar personeel en het aanbod in de markt.

Piet Fortuin, voorzitter van CNV: „Wij zijn niet verbaasd over deze ontwikkeling. Het afgelopen jaar klopten honderden studenten bij ons aan omdat ze geen stageplek kregen bij bedrijven.”

Vorig jaar waarschuwde de vakbond al voor knelpunten. „Onze voorspelling is, sneller dan we dachten, uitgekomen”, zegt hij. „Zonder vakkrachten draait een bedrijf immers niet.”

Vooral het gebrek aan ervaren begeleiders is een probleem, zegt Fortuin na een inventarisatie. Mensen met een technische achtergrond stappen over naar een andere sector. De CNV-voorman noemt de metaalsector met technisch personeel als voorbeeld. „Werkgevers willen daar een ervaren vakkracht. Maar die ontstaan pas na een investering in scholing en begeleiding.”

Werkgevers verenigd in VNO-NCW stellen op hun beurt volop te investeren in innovatie op de werkvloer.