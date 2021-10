Opladen elektrische auto’s duurder ligt op tafel bij Fastned

Fastned, dat ruim 65.000 klanten heeft, houdt de prijs van de elektriciteit uit de laadpalen al ruim vier jaar op 59 eurocent per kilowattuur. Volgens de woordvoerder „kijkt het snellaadbedrijf momenteel naar eventuele prijsaanpassingen, maar zijn er nog geen keuzes gemaakt.”

Openbare laadpalen

Voor openbare laadpalen ligt het ingewikkelder. De woordvoerder van energieleverancier Vattenfall legt uit dat de afgesproken prijzen voor stroom per regio verschillen. Provincies en gemeenten houden aanbestedingen, waarbij de tarieven worden afgesproken.

In sommige regio’s zijn die tarieven gedeeltelijk gebaseerd op de inkoopprijs van elektriciteit, maar in sommige andere regio’s is dat niet zo. Op dit moment vraagt Vattenfall bijvoorbeeld een hoger bedrag per kilowattuur in Amsterdam dan in Noord-Brabant.

Of het thuis opladen van elektrische auto’s duurder wordt, hangt af van de overeenkomst die iemand heeft met de energieleverancier. Wanneer die de prijzen verhoogt bij een variabel contract, dan wordt het laden van de elektrische auto vanzelfsprekend ook duurder.