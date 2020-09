Opnieuw miljoenen voor e-bikeproducent VanMoof

Het geld komt bovenop de €12,5 miljoen die VanMoof in mei al ophaalde en is bedoeld om het aandeel in de elektrische fietsenmarkt in Noord-Amerika, Europa en Japan te vergroten. Het in 2009 opgerichte VanMoof is het snelst groeiende e-bikemerk ter wereld en heeft inmiddels al $73 miljoen opgehaald om zijn expansiedrift te financieren.

Het nieuwe geld is afkomstig van Norwest Venture Partners, een investeringsfirma uit Silicon Valley die $9,5 miljard beheert, van het Britse Felix Capital, dat ook geld heeft in bezorgdienst Deliveroo, en van de Londense technologie-investeerder Balderton Capital. Balderton was ook betrokken bij de kapitaalinjectie in mei.

Coronacrisis

Door de coronacrisis is de verkoop van elektrische fietsen naar recordhoogte gestegen, omdat die zowel zakelijk als particulier als een goed alternatief worden gezien voor openbaar vervoer en mobiliteit in de stad. Investeerders staan dan ook in de rij om geld in de productie van e-bikes te steken.

VanMoof wil investeren in extra winkels. Ⓒ ANP/HH

VanMoof zag tijdens de lockdown zijn omzet met 220% stijgen en verwacht dit jaar uit te komen op een omzet van $100 miljoen, een vertienvoudiging in twee jaar. „De overstap op de e-bike is een onvermijdelijke wereldwijde omschakeling die nu al vele jaren gaande is, maar corona heeft er absoluut vaart achter gezet”, zegt Ties Carlier, mede-oprichter VanMoof. „Nu afstand houden de nieuwe realiteit is, zijn het openbaar vervoer en lang in de file staan minder aantrekkelijk dan ooit. Met een e-bike kun je je veel sneller in de stad verplaatsen dan met een auto.”

Extra winkels

Met het verse geld wil VanMoof vooral het aantal klantcontactpunten uitbreiden met merkenwinkels en zogeheten pop-up shops in groeimarkten als de Verenigde Staten en Duitsland. Duitsland is met een groei van 323% ten opzichte van vorig jaar de snelst groeiende markt, aldus VanMoof. De Nederlandse markt groeide vorig jaar 139%.

