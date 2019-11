Gepatenteerde chipmachine van ASML, uiterst gewild in Azië. Ⓒ ANP ASML Holding 243.05 %

Amsterdam - Chipmachinemaker ASML loopt vast met de export naar China. De levering van zijn gewilde nieuwste machine, waarmee met extreem ultraviolet licht nog kleinere chips kunnen worden gemaakt, naar het Aziatische land is gestokt. De verlenging van een licentie wacht op Haagse goedkeuring. Analisten vrezen dat ASML in het oog van de handelsoorlog is gekomen.