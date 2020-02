Zeeuwse revanche na gemiste kazerne

De Zeeuwse chefs zien zichzelf. V.l.n.r. Serge Brondgeest (Smaek Renesse ), Chris Veldman (Hemmingway, Bergen op Z.), Michel Vielvoije (Zilt, Renesse), Troy Snijder (De Heerenkeet, Kerkwerve), patissier Timo Cornelisse (Chocolaterie Yerseke), Patrick Bos (Smaek) en Quinten van der Puil (Smaek)

De eerste olympische medaille voor Nederland is binnen. Tijdens de Olympiade der Köche in Stuttgart verdedigde de regionale koksbrigade uit Zeeland de nationale driekleur, die na de Haagse bom op de marinierskazerne overigens overal in de provincie is gestreken, met verve: de Zeeuwse chefs haalden brons.