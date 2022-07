Omzet Gasunie stijgt met kwart door onzekerheid over Russisch gas

Het bedrijf dat in het eerste halfjaar van 2022 3% meer gas vervoerde dan een jaar ervoor, waardeert zijn belang in de gaspijpleiding Nord Stream, waarin het een 9% deelneming heeft, af met €268 miljoen tot €240 miljoen, vanwege ’een verhoogd risicoprofiel’ van de enige klant, het Russische staatsbedrijf Gazprom. Dat zou op het punt staan vanaf donderdag geen gas meer naar Europa door te voeren, al spreken bronnen elkaar daarover afgelopen dagen tegen.

Het bedrijfsresultaat steeg met 3% tot €474 miljoen, meldt Gasunie. Het breidt de capaciteit van het gasnetwerk drastisch uit, onder andere in de Eemshaven en in Duitsland met een nieuw complex om vloeibaar gemaakt gas (lng) in het bestaande netwerk te pompen. Door de oorlog in Oekraïne, veranderende gasstromen in Europa en meer onzekerheid kon Gasunie rekenen op omzetstijging.

De onderdelen Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland profiteerden. De meeropbrengsten vloeien altijd terug naar de markt, zo ook nu, aldus Gasunie in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Vanwege alle onzekerheden en krapte op de markt ontstonden veel hogere transporttarieven. Die mocht Gasunie van de toezichthouder doorberekenen aan klanten.

Voor Gasunie betekent de afbouw van Russische gasimporten een omkering van de internationale gasstromen, aldus directeur Han Fennema, die spreekt van een ’nieuw tijdperk’. ,,Die gasstromen lopen vanaf nu steeds vaker van west naar oost en van zuid naar noord door Europa.”