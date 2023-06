Europese gasprijs weer omlaag na eerdere stijging

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs van een megawattuur maandagochtend met meer dan 8 procent tot onder de €30. Vorige week steeg de prijs juist nog met ongeveer 38%. Dat was de sterkste wekelijkse stijging sinds augustus vorig jaar. In die maand werden nog prijspieken van meer dan €340 bereikt vanwege zorgen over gastekorten in de winterperiode.

Om de voorraden te vullen heeft Europa veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd. Landen in Azië zijn ook meer lng aan het importeren, omdat het erg warm weer is in die regio en de stroomvraag voor airconditioning dus toeneemt waardoor meer gas verstookt wordt in centrales. Dat zorgt voor toenemende concurrentie op de lng-markt voor Europese kopers wat een prijsopdrijvend effect kan hebben.

Ook zijn er minder gasleveringen uit Noorwegen vanwege onderhoudswerkzaamheden aan Noorse gasvelden en installaties.