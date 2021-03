’CBS kon klanten T-Mobile volgen’, waakhond start onderzoek

NRC schrijft dat het CBS van 2017 tot vorig jaar toegang had tot niet-anonieme locatiegegevens van T-Mobile-abonnees. De gegevens zouden eenvoudig te herleiden zijn geweest naar mensen. De krant komt tot die conclusie na inzage in documenten die het had verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het statistiekenbureau en de telecomprovider wilden een algoritme ontwikkelen om mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders te kunnen meten. De klanten van T-Mobile werden daarvoor gevolgd, maar niet geïnformeerd.

’Niet ter sprake gekomen’

Het AT en de AP nemen de zaak „uiterst serieus”, melden ze in een verklaring. „Een feitenonderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van een overtreding van de Telecommunicatiewet en de AVG. Als CBS-medewerkers inderdaad toegang hebben gehad tot verkeersgegevens van T-Mobileklanten, zou dat nieuwe informatie zijn voor AT en AP: dit is niet ter sprake gekomen tijdens eerdere gesprekken van de toezichthouders met betrokken partijen.”

De toezichthouders willen diepgravend onderzoek doen. „Bij volledige toegang tot telecomdata kun je iemand de hele dag volgen. Je kunt zien waar iemand woont, waar hij werkt, waar hij winkelt, hoe vaak hij naar het ziekenhuis gaat, wat zijn stamkroeg is, hoe vaak hij zijn ouders, zus of vrienden bezoekt en waar die wonen.”