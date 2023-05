Premium Het beste van De Telegraaf

Column: beleggingsfeitjes die de goudkoorts kunnen tegengaan

Een klein raadsel om mee te beginnen: wat is volatieler dan aandelen, maar levert desondanks minder rendement op dan obligaties? Komt u er niet uit? Het antwoord is goud. Ja, dat legendarische edelmetaal dat historische hoogtepunten bereikt. Op Google wordt er steeds meer gezocht op 'goud kopen'. In talloze mediapublicaties en prognoses worden er gouden tijden verwacht voor het edelmetaal. Maar wees gewaarschuwd: wilt u dat uw goud een goed rendement oplevert? Dan moet uw timing feilloos zijn, anders wordt het een lange, moeizame worsteling. Als het u niet lukt om aandelen te timen, die veel vaker stijgen dan dalen, brand uw handen dan vooral niet aan goud. Dat raad ik niet zomaar af.