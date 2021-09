Premium Ondernemen

Algoritme voor een baan aan de slag als Cupido

Als een algoritme werkgevers en personeel kan matchen, waarom dan ook geen potentiële geliefden? Joris Blijenberg zag dat een techniek prima werk deed bij zijn recruitmentbureau. „Maar de liefde is zo precair, dat we die stap aanvankelijk niet durfden te nemen”, vertelde hij over de jonge datingapp ...