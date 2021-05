Oud-eigenaren moeten merk D-reizen teruggeven

De zaak diende dinsdag voor de rechtbank in Haarlem. De curatoren hebben een deal met Prijsvrij voor de overname van 140 winkels van D-reizen. De voormalige eigenaren willen €2 miljoen euro zien voor de merknamen, waar de curator €500.000 bood.

De Telegraaf onthulde in april dat de merkrechten in een privé-bv waren beland van voormalig directeuren Haeck en Henne de Dijn. Die bv is ’teruggehangen’ in de boedel, maar onlangs bleek dat de twee het pandrecht hadden gevestigd op de namen.

Zonder hun medewerking zou een koper niets met de naam D-reizen kunnen aanvangen. De voormalige directie nam het pandrecht over op basis van een papieren transactie van de voormalige schuldenaar Uniconsult, eigendom van de familie Van den Broek.

Doorstart

De rechter vindt het in het belang van alle belanghebbenden dat de doorstart gerealiseerd wordt. De voormalige directie van D-reizen heeft niet aannemelijk gemaakt dat de merken meer waard zouden zijn dan wat de curator er voor bood. De doorstart leidt tot voortzetting van de onderneming en behoud van 140 winkels en ongeveer 650 arbeidsplaatsen. Zij is goedgekeurd door de rechter-commissaris en ook de ondernemingsraad staat er positief in. Curator Tekstra was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Er zijn nog altijd tientallen miljoenen aan klantengelden zoek bij D-reizen. Dat gaat om vooruitbetalingen van klanten en terugbetalingen van touroperators en luchtvaartmaatschappijen. „Deze rechtszaak gaat over het merkrecht. Als we een deal hebben over de doorstart, dan kunnen we op zoek gaan naar waar het geld van klanten is gebleven”, zei Tekstra dinsdag.