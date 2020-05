Staalmaker ArcelorMittal schort dividend op na fors verlies

Dat nettoresultaat was vorig jaar $414 miljoen postief. De omzet ging over de eerst drie maanden naar $14,84 miljard, tegen $19,188 miljard in dezelfde periode in 2019.

Dat meldt het aan de Euronext-beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal donderdag voorbeurs.

Het resultaat van $1,11 verlies per aandeel bleef achter bij verwachting van de markt, die op $1,14 had gerekend. De omzet bleef $910 miljoen onder wat analisten vooraf hadden berekend.

Zijn kapitaalinvesteringen gaan terug naar $2,4 miljard, minder dan ingeschat door de markt. Die rekende op $3,2 miljard. ArcelorMittal stelt 25 tot 30% aan kosten te schrappen.

Topman Lakshmi Mittal kwam donderdag niet met een voorspelling voor de rest van 2020. „Er zijn nog te veel onzekerheden om nauwkeurig te voorspellen wat de rest van het jaar in petto heeft”, aldus de ceo. Wel zullen in de loop van deze maand landen details over hun exit-strategieën bekend maken.

De bouw en de constructiesector zullen naar verwachting tot de eerste sectoren behoren die mogen herstarten, stelt hij. ,,En we zien inderdaad tekenen van klanten die de productie opnieuw starten.”

Resultaat gewogen

Analisten die het grootste staalbedrijf ter wereld volgen gingen vooraf uit een bedrijfsresultaat van $867 miljoen over het eerste kwartaal, tegen $1,652 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Dat resultaat was in het laatste kwartaal van 2019 nog $925 miljoen.

Volgens topman Mittal werd de operationele verbetering in het eerste kwartaal overschaduwd door de uitbraak van het coronavirus. Door het rondwarende virus moest Arcelor aan het einde van dat eerste kwartaal zijn ovenproductie afbouwen, de vraag uit de bouw, luchtvaart en infrastructuur drastisch was drastisch afgenomen.

Bekijk ook: Fitch zet kredietoordeel ArcelorMittal op junk

Half april boorde ArcelorMittal een nieuwe kredietfaciliteit van $3 miljard aan. Begin april verlaagde de kredietbeoordelaar Fitch zijn beoordeling van het staalconcern naar ’junk’ vanwege de moeilijke marktomstandigheden.

Fitch zag voor de nieuwe kredietlijn risico’s of ArcelorMittal aan zijn verplichtingen zou blijven voldoen. De staalmaker kon vervolgens ook gebruik maken van noodfondsen die overheden in zijn productielanden ter beschikking stelden. Inmiddels heeft het concern $9,8 miljard aan cash klaar staan om klappen op te vangen, aldus de topman.

Vooraf rekende de Zwitserse bank UBS op een beperkte herfinanciering, omdat de balans van ArcelorMittal sterk is: de nettoschuld staat op het laagste niveau sinds ceo Lakshmi Mittal het bedrijf in 2006 liet fuseren met Arcelor.

In de Verenigde Staten kon het concern van Lakshmi Mittal de prijzen verhogen.

Bekijk ook: ArcelorMittal verhoogt staalprijs in VS

Het bedrijf heeft net als sectorgenoten als Aperam en Tata Steel last van de dalende staalprijzen. Volgens ABN Amro zal die groothandelsprijs voorlopig niet veel verbeteren.