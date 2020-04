Tijdelijke ’corona-cao’ om crisis te overbruggen

De tuinzaadsector krijgt 2,25% loonsverhoging en compensatie als 95% van de omzet van 2019 wordt gehaald. Ⓒ Foto ANP

Amersfoort - Terwijl vrijwel overal de cao-onderhandelingen stilliggen, is het in de tuinzaadsector toch gelukt een akkoord te sluiten. De ruim 5000 werknemers in de branche kunnen binnenkort stemmen over een ’overbruggings-cao’. De verwachting is dat er veel meer van dit soort tijdelijke cao’s gesloten gaan worden die zijn aangepast op de coronacrisis.